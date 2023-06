Pour Zuck, le casque d’Apple n’offre aucune solution magique

Mark Zuckerberg pose fièrement sur son compte Facebook avec le nouveau casque Quest 3 de son groupe Meta. Facebook

Présenté lundi, l’Apple Vision Pro, le premier casque de réalité mixte de la firme à la pomme, pourrait être perçu comme une grande menace pour son concurrent Meta et ses produits de réalité virtuelle Quest. Mais le patron du groupe, qui a grillé la politesse à Apple en dévoilant quelques jours plus tôt son futur casque grand public Quest 3, ne semble pas impressionné par le nouvel accessoire conçu par les ingénieurs de Cupertino. S’exprimant devant ses employés, Mark Zuckerberg, à la tête de la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a partagé son avis tranché en indiquant que le casque d’Apple n’offre «aucune solution magique pour résoudre les contraintes des lois de la physique que nos équipes n’ont pas déjà explorées et auxquelles elles n’ont pas pensé», rapporte The Verge.

Selon le boss de Meta, le casque de réalité mixte d’Apple Pro «met en évidence la différence entre les valeurs et la vision» des deux entreprises. Mark Zuckerberg, qui vise une démocratisation de la réalité virtuelle, indique que cet appareil haut de gamme affiché à près de 3500 dollars «coûte sept fois plus cher» que son futur casque Quest 3. «Nous innovons pour faire en sorte que nos produits soient aussi accessibles et abordables que possible pour tout le monde», explique-t-il.

Tourné vers le social

«Plus important encore, notre vision du métavers et de la présence est fondamentalement sociale», a ajouté le dirigeant de Meta en mettant en avant l’usage plutôt personnel de l’Apple Vision Pro, qui semble isoler l’utilisateur du reste du monde. «Toutes les démonstrations présentées [par Apple] montrent une personne assise seule sur un canapé», reproche Mark Zuckerberg.

«Cela pourrait être la vision de l’avenir de l’informatique, mais ce n’est pas celle que je veux» Mark Zuckerberg, patron de Meta.

«En voyant ce qu’ils proposent et comment ils vont rivaliser, j’ai été encore plus enthousiaste et, à bien des égards, optimiste quant à l’importance et à la réussite de ce que nous faisons», a conclu Mark «Zuck» en feignant peut-être de faire transparaître son inquiétude sous une grande confiance apparente.

