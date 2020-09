Terrorisme : Pourchassé en Syrie, l’EI se développe à l’international

Selon un responsable du gouvernement américain, l’Etat islamique continue de tisser sa toile, notamment en Afrique.

Malgré les succès militaires de la coalition antidjihadiste en Syrie et en Irak, le groupe État islamique (EI) s’est développé à l’international, a indiqué jeudi un haut responsable du gouvernement américain. Ce dernier cite notamment l’Afrique.

«Depuis un an, les efforts antiterroristes des États-Unis et de la coalition ont permis d’éliminer d’importants dirigeants de l’EI et de perturber les opérations terroristes du groupe dans plusieurs régions», a indiqué Christopher Miller, le directeur du centre national de contre-terrorisme des États-Unis.