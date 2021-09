Pays-Bas : L’essai d’accouplement d’un zoo est fatal à une rhino

Une femelle rhinocéros a voulu fuir le mâle qui avait été délibérément placé avec elle dans le cadre d’un programme de reproduction. Il l’a pourchassée. Elle a glissé dans une mare.

La femelle, nommée Elena, a été «surprise» par l’arrivée d’un rhinocéros blanc mâle du nom de Limpopo et, épuisée après une course poursuite, elle est tombée dans une mare, a expliqué le zoo, dans un communiqué.

Les gardiens du zoo ont pu alors éloigner le mâle mais «malheureusement, notre aide est arrivée trop tard pour Elena et elle avait déjà coulé».

Son entrée dans l’enclos des deux femelles rhinocéros du zoo, Elena et Zahra, était prévue pour jeudi matin. Mais elles ont été «surprises» et «se sont enfuies», poursuivies par Limpopo qui pourchassait surtout Elena, laquelle se trouvait la plus près de lui, selon le zoo.