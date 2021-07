Afghanistan : Pourparlers à Doha entre gouvernement afghan et talibans

Alors que les talibans gagnent du terrain sur le champ de bataille, de nouvelles discussions prennent place à Doha ce week-end.

Des représentants du gouvernement afghan et des talibans doivent se rencontrer au Qatar samedi pour des pourparlers au moment où de violents combats les opposent sur le terrain et où les forces étrangères se retirent d’Afghanistan.

Offensive tous azimuts

Plusieurs hauts responsables, dont l’ancien président Hamid Karzaï et Abdullah Abdullah, chef du conseil gouvernemental supervisant le processus de paix et ancien chef de l’exécutif, ont quitté Kaboul pour Doha vendredi après-midi.

«La délégation de haut niveau est ici pour parler aux deux parties, les guider et soutenir l’équipe de négociation (du gouvernement) pour accélérer les pourparlers et faire des progrès», a déclaré à l’AFP Najia Anwari, porte-parole de l’équipe de négociation du gouvernement afghan à Doha. Elle a dit espérer que les deux parties parviendront rapidement à un accord.

Tension avec le Pakistan

Si les combats font rage entre forces gouvernementales et talibans, une guerre des mots s’intensifie également entre Kaboul et Islamabad, l’armée pakistanaise étant accusée de fournir un soutien aérien aux insurgés dans certaines zones. Le Pakistan a fermement démenti.

Privées du crucial soutien aérien américain, les forces afghanes n’ont jusqu’ici opposé qu’une faible résistance aux talibans. Elles ne contrôlent essentiellement plus que les axes majeurs et les grandes villes, dont plusieurs sont encerclées. Les observateurs estiment que la rapidité et l’ampleur de l’offensive des talibans a pour but de renforcer leur position dans les négociations en cours avec le gouvernement.