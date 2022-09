Haut-Karabakh : Pourparlers de paix entre Arménie et Azerbaïdjan, dimanche, à Genève

Bakou et Erevan se sont affrontés à deux reprises, en 2020 et dans les années 1990, à propos de la souveraineté du Haut-Karabakh, une enclave peuplée d’Arméniens en Azerbaïdjan.

Discussions de fond

Deux mille soldats russes surveillent

La guerre de 2020, qui a duré six semaines, a coûté la vie à plus de 6500 soldats des deux camps et s’est terminée par un cessez-le-feu négocié par la Russie. L’Arménie a cédé des pans de territoire qu’elle contrôlait depuis des décennies et Moscou a déployé 2000 hommes pour veiller sur cette fragile trêve.