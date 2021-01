Manuel Cohen via AFP

La Terre a tourné plus vite autour du soleil en 2020.

Faudra-t-il avancer les horloges en 2021? Pas celles du commun des mortel certainement, mais les horloges atomiques aux mesures ultra-précises certainement! La faute à notre bonne vieille Terre qui a tourné plus vite que d'habitude autour du soleil en 2020.

Ainsi, la planète a battu 28 fois le précédent record du jour le plus court qui datait de 2005. Pour illustration, le 19 juillet dernier, la journée a été raccourcie de 1,4602 milliseconde, une nouvelle marque historique. Une tendance qui semble se confirmer en 2021. Avec tous les retards accumulés, il apparaît donc de plus en plus probable que les horloges vont se voir retirer une seconde.