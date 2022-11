Bruit de fond constant: Pourquoi a-t-on peur du silence?

Cuisiner en écoutant un nouvel album ou faire du sport en musique est monnaie courante pour un grand nombre de personnes. Mais si, du matin au soir, vous éprouvez le besoin constant d’écouter ou de regarder quelque chose, ce qui suit pourrait vous intéresser. Car les bruits de fond peuvent aussi servir à détourner l’attention de sentiments et de pensées désagréables ou à les éviter.

J’ai constamment besoin d’avoir un bruit de fond. Musique, podcasts, séries ou télé: tout est bon! J’adore consommer des médias, mais de temps en temps, j’ai besoin de faire le point sur mes pensées. Ça dépend du moment: si quelque chose me chiffonne, j’ai besoin de distraction. J’apprécie le calme quand je suis seul(e). Je préfère lire. Cela m’apaise.

Notre cerveau est malin: lorsqu’il n’a pas envie de traiter les émotions naissantes, il se maintient en éveil grâce à d’autres stimuli comme des séries ou des vidéos TikTok (voire les deux en simultané). Dès que la distraction prend fin, on est éventuellement déjà à la recherche du prochain stimulus pour repousser les pensées qui sont en train de se former.

À partir de quand l’exposition permanente au son est-elle nuisible?

Il est, bien entendu, tout à fait normal de se changer les idées en regardant un film drôle lorsqu’on a un gros chagrin d'amour. Même après une longue journée au bureau, un podcast ou un marathon Netflix est tout à fait acceptable pour faire retomber le stress. Mais à un moment donné, il faut toutefois prendre du temps pour soi et ses sentiments de manière consciente. Qu'est-ce qui vous rend triste ? Qu'est-ce qui vous manque de votre ancienne relation? Pourquoi votre chef vous énerve-t-il?

Il n’est évidemment pas facile de se poser ces questions. Mais vouloir constamment y échapper par le biais de distractions ne fait que renforcer les peurs subconscientes et empêche de gérer ses émotions ou de prendre des décisions courageuses.

Comment faire face à ses soucis

La pleine conscience est un bon moyen d'être à l'écoute de soi. Pour cela, pas besoin de méditer pendant des heures: il suffit de prendre cinq minutes par jour pour écrire ce que l’on ressent. Mettre les choses sur papier peut également aider à prendre des décisions difficiles, comme l'explique Sandra Lutz, coach de vie: «La méthode 10/10/10 consiste à se demander par écrit comment on se sentira dans dix minutes après avoir pris la décision en question, dans dix mois et dans dix ans». Cette méthode, mieux que n’importe quelle série télévisée, peut notamment aider une personne à trouver la réponse à la question de savoir si son poste de travail lui correspond.

Une courte promenade sans musique peut également aider à y voir plus clair. On peut aussi appeler un(e) ami(e) ou consulter un psychothérapeute lorsqu’on a le sentiment qu’il n’y a pas pas d’issue à un problème. Seul(e) ou non, il est conseillé de faire régulièrement des exercices pour se recentrer sur l’instant présent.