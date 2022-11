Pourquoi appliquent-elles du blush sur le bout du nez?

Comme après une promenade dans le froid

Prônée par la maquilleuse américaine Zoe Kim Kenealy, cette technique consiste à appliquer le fard à joues sur les pommettes, sur le bout du nez et au-dessus de la lèvre supérieure pour un effet retour-d’une balade-dans-la-neige. Elle conseille de choisir un fond de teint mat et un correcteur pour unifier le teint avant l’étape du blush. «Ne reliez pas le bout et l’arête de votre nez, à vos joues», avertit-elle.