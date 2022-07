Florence Pugh s'en prend aux hommes sexistes

Florence Pugh : «Pourquoi avez-vous aussi peur des seins?»

L’actrice Florence Pugh s’en est prise aux hommes qui critiquent le corps des femmes, et leur a demandé de grandir.

Florence Pugh, dont le chien avait trouvé un vibromasseur dans le jardin , n’y est pas allée par quatre chemins. Le 10 juillet 2022 sur Instagram, l’actrice de 26 ans a partagé plusieurs photos la montrant au défilé Valentino, pour lequel elle avait choisi de porter une robe transparente montrant sa poitrine, et s’est adressée aux hommes auteurs de remarques sexistes.

En légende de son diaporama, la Britannique qui a repris confiance en étant nue devant la caméra a commencé par dire qu’elle savait très bien que son choix de tenue serait commenté et qu’elle n’avait ressenti aucune nervosité à porter ce vêtement. «Ce qui a été intéressant, c’est de voir combien il est facile pour les hommes de complètement détruire le corps d’une femme publiquement, fièrement et au vu de tout le monde», a-t-elle ajouté. Et elle ne s’est pas arrêtée là.