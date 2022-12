Maternité et carrière: «Pourquoi avoir trois enfants si tu n’as pas l’intention de les élever?»

Les femmes en entendent des vertes et des pas mûres dès qu’elles ont des enfants mais veulent poursuivre leur carrière. 20min/Marco Zangger

Ce n’est pas seulement la politique qui freine les carrières des mères. Un sondage réalisé par l’institut McKinsey et Advance, une association d’entreprises qui milite pour l’égalité femmes-hommes, pointe du doigt le conservatisme qui règne en Suisse. Plus de 600 femmes y ont été interrogées cet été et ont fait part de leurs observations.

«Quelqu’un m’a dit: «Pourquoi tu as eu trois enfants si tu n’avais pas l’intention de les élever et si tu voulais seulement retourner au travail?» raconte une d’elles. Certes, les places en crèche manquent et les questions politiques sont cruciales. Mais il y a aussi une forte part culturelle, avec des femmes qui internalisent les reproches et cessent d’elles-mêmes leur activité.

6% de croissance en plus

La situation a des conséquences économiques gigantesques. Selon l’institut PwC, si les mères en Suisse travaillaient à un niveau similaire à celui des mères en Suède après la naissance d’un enfant, le PIB du pays augmenterait de 6%.

«Les femmes sont socialisées dans des schémas où elles doivent rester à la maison avec leurs enfants, donc quand elles ne le font pas, ça peut être difficile. J’espère que la honte va disparaître à mesure qu’on se rend compte que les enfants n’en souffrent pas», dit dans l’étude Kathleen McGinn, de la Harvard Business School.

Les mères se trouvent souvent prises en tension entre deux tendances: d’une part, elles sont encouragées à revenir sur le marché du travail; de l’autre, elles sont empêchées d’avoir des postes à responsabilités et de les faire coïncider avec du temps partiel. «J’étais encore en congé maternité quand on m’a demandé quand j’allais revenir, mais travailler à plein temps était non négociable. J’ai donc démissionné», illustre une des sondées.