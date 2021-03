Cette pratique laisse à penser que la souche est originaire du pays. Or, elle a pu être importée d’ailleurs et seulement détectée dans le pays.

Anglais, sud-africain, brésilien, et plus récemment new-yorkais. Le nom des nouvelles souches du Covid-19 renvoie toujours à une zone géographique. Une pratique qui n’est pas sans danger, estiment les spécialistes. «Cela peut augmenter le repli identitaire déjà exacerbé en période de crise sanitaire, confie la bioéthicienne Samia Hurst. Le risque d’un raccourci entre les gens et le virus existe.» Chez les principaux concernés, les avis sont partagés. Si Josh*, Genevois d’origine anglaise, ne voit aucun problème, son compatriote Peter*, établi aussi au bout du lac, estime qu’il y a un danger. «Le variant britannique a péjoré la situation en Suisse. Je peux tout à fait imaginer que ça débouche sur une stigmatisation des ressortissants du pays.»