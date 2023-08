Histoire: Pourquoi certains pays roulent-ils à gauche?

Ce n'est pas une question stupide, c'est une question intéressante! Autrefois, tout le monde roulait à gauche. Nous verrons les raisons plus tard. Pour simplifier, on peut dire qu'en Europe, les Romains circulaient déjà à gauche. Puis la Révolution française a commencé en 1789 et la circulation à droite est devenue obligatoire. Les raisons sont controversées. On soupçonne par exemple des raisons sociales – le bourgeois devait regarder la noblesse dans les yeux dans ses carrosses – ou des raisons militaires: celui qui porte les armes à droite peut mieux parer une embuscade venant de la droite. Le fait est que partout où Napoléon est entré par la suite, il a introduit la circulation à droite. La plupart des pays - y compris le nôtre - en sont restés là.

Mais pourquoi a-t-on commencé par rouler à gauche, comme c'est encore le cas aujourd'hui en Grande-Bretagne et dans de nombreuses anciennes colonies britanniques ainsi que dans d'autres pays (et en Suisse, d'ailleurs, pour le trafic ferroviaire)? Là aussi, il existe de nombreuses théories controversées. Par exemple: nous sommes à 90% droitiers et conduisons donc les animaux de rente à droite. On marche donc à leur gauche et du côté gauche pour pouvoir tirer l'animal sur le bas-côté de la route. À cheval, on maniait l'épée à droite et on chevauchait donc à gauche. Dans la navigation, le gouvernail était tenu de la main droite et se trouvait donc à droite (tribord). Comme il devait être libre sur la rive, on accostait à gauche (bâbord) et on allait tout de suite à gauche.