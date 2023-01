Royaume-Uni : Pourquoi Charles veut à tout prix que Harry vienne à son couronnement

Le roi d’Angleterre, qui doit coiffer la couronne britannique en mai prochain, veut trouver un accord pour que son fils cadet et sa bru assistent à la cérémonie. Mais pas pour des raisons d’apaisement.

Harry, Meghan, Charles III et Camilla, le 19 septembre 2022, lors des funérailles d’Elizabeth II. AFP

Depuis des semaines, Harry et Meghan se lâchent sur la famille royale britannique, avec un documentaire qui bat des records d’audience et un livre du prince aux révélations fracassantes, qui s’arrache en librairie. De quoi priver le couple exilé en Californie de cérémonies royales? Sans doute, estiment les observateurs.

Pourtant, le Mirror a des informations différentes. Selon le tabloïd anglais, relayé par Paris Match, Charles tient à ce que son fils cadet assiste, en compagnie de son épouse, au couronnement prévu le 6 mai prochain, le jour de l’anniversaire d’Archie, fils aîné de Harry, drôle de coïncidence… Le roi d’Angleterre aurait même demandé l’aide de l’archevêque de Canterbury pour trouver un accord avec le couple. Harry pourrait recevoir la discrète assurance qu’il conservera tous ses titres et aurait droit à une place de choix dans l’abbaye de Canterbury pour la cérémonie.

La guerre reste ouverte avec William

Une tentative du souverain pour apaiser les tensions et recoller les morceaux d’une famille plus déchirée que jamais? Pas du tout, croit savoir le Mirror. Charles III voudrait simplement que toute l’attention se porte sur lui, et estimerait que l’absence de son fils serait une distraction plus importante que sa présence. Harry et son père ne seraient donc pas prêts à partir en vacances ensemble.

Il n’est pas prêt non plus de se rabibocher avec son grand frère. D’après le Mail on Sunday, William n’est pas emballé à l’idée de voir Harry pour le couronnement. L’héritier et son épouse en ont pris pour leur grade dans les mémoires de Harry, qui accuse notamment William de violences physiques. En outre, le fils aîné de Charles considère que son petit frère pourrait profiter de l’événement pour se faire un nouveau coup de pub, faisant de l’ombre à leur père.

Harry, lui, n’a pas encore décidé s’il viendrait ou non. Le Mirror relate qu’il lui a été conseillé de n’accepter aucun accord pour le moment et de prendre sa décision au tout dernier moment. Il s’inquiéterait de perdre ses titres une fois le couronnement passé et aurait conditionné une éventuelle réconciliation à des excuses officielles de la famille royale. Le feuilleton est encore loin d’être terminé.