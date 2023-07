Football: Pourquoi Declan Rice coûte 115 millions d’euros ?

Dans la course au titre durant la majeure partie de la saison 2022-23, perdue au profit de Manchester City, Arsenal a mis un terme à de nombreuses années aux résultats décevants, et s’est qualifié en Ligue des champions pour la première fois depuis 2017. Grâce au jeu attrayant de Mikel Arteta et un effectif qualitatif, les Gunners ont retrouvé une certaine attractivité en Angleterre. Dans l’espoir de rivaliser à nouveau pour la première position du championnat, Arsenal se montre particulièrement actif sur le marché des transferts, et la recrue star de son été devrait être Declan Rice. Mais pour s’offrir les services du joueur, ils devront dépenser plus de 115 millions d’euros. Comment se justifie un tel prix ?