Quatre candidats brigueront le Conseil d’Etat le 28 mars. Delphine Bachmann et Yves Nidegger ne veulent pas laisser Fabienne Fischer et Pierre Maudet s’affronter à deux. Ils s’expliquent.

Yves Nidegger (UDC) et Delphine Bachmann (PDC) ont décidé de concurrencer les deux favoris du second tour. Tamedia

Coup de théâtre dans la course au Conseil d’Etat genevois! Alors qu’une finale entre la Verte Fabienne Fischer (sortie dimanche en tête du 1er tour avec 29,83% des suffrages) et le magistrat démissionnaire Pierre Maudet (deuxième avec 22,61% des voix) se dessinait, deux candidats supplémentaires ont décidé de disputer le sprint final. L’UDC Yves Nidegger, quatrième avec un score de 13,44%, a choisi de continuer le combat. Et la surprise du chef est venue du PDC, dont la présidente Delphine Bachmann rejoint l’arène alors qu’elle n’avait pas pris part au premier tour. Voici les cartes rebattues pour l’explication finale du 28 mars.

Pas de «tout sauf Maudet»

Les deux outsiders se défendent de jouer la carte du «tout sauf Maudet». Dimanche, pourtant, Yves Nidegger avait affirmé que si d’autres candidats de droite concurrençait le conseiller d’Etat, la victoire de l’Alternative serait «assurée». Alors, pourquoi se lancer au risque de faire triompher la gauche? «J’avais dit que je ne serais pas le deuxième candidat de droite s’il n’y en avait qu’un. Mais justement, il y en a deux… Je me suis donc senti libre de faire ce que l’assemblée générale de l’UDC souhaitait que je fasse.»

Delphine Bachmann, pour sa part, assure que Pierre Maudet ne l’intéresse pas. «Ma candidature n’est ni pour, ni contre. Ce qui nous a décidé, c’est le fait que le PLR ne présente personne, malgré nos demandes. Donc, nous prenons nos responsabilités pour proposer une autre option aux Genevois, les valeurs de Pierre Maudet et de Fabienne Fischer n’ayant rien à voir avec celles du PDC. Beaucoup de gens s’apprêtaient à voter par dépit, ou par défaut, voire à s’abstenir. Je leur offre l’opportunité d’être représentés.»

Le retrait du PLR

«Je crois que l’explication de cette multiplication de candidats, c’est le score bien meilleur que prévu de Pierre Maudet au premier tour, et la promesse du PLR Cyril Aellen de se retirer s’il finissait troisième, qui a mis sa formation dans l’embarras, analyse le politologue Pascal Sciarini. Je m’étonne d’ailleurs que le parti n’ait pas préparé ce scénario. Sans doute n’a-t-il pas voulu apparaître comme celui qui voulait tuer Maudet.» Cette défection serait donc à la base des candidatures d’Yves Nidegger et de Delphine Bachmann. «Implicitement, dans leurs partis, la motivation d’écarter Pierre Maudet existait sans doute. Mais il y en a une autre: offrir un choix à la population. En ce sens, leurs décisions sont cohérentes et courageuses. J’ajoute que cela leur permet aussi de se profiler pour l’élection générale de 2023.»

Centre-droit contre «vraie» droite

Le professeur juge donc qu’en l’absence du PLR, inhabituelle à ce stade, ces deux candidatures font sens, tant leurs partis défendent des valeurs éloignées. Delphine Bachmann juge ainsi important de porter «des valeurs de centre-droit, que Cyril Aellen représentait», et qu’elle définit de la sorte: «une politique de responsabilité, promouvant une économie forte pour assurer le filet social, avec un souci des finances publiques et le respect de l’Etat et des institutions.» Yves Nidegger, pour sa part, se présente comme «le seul candidat de droite» véritable. «Pierre Maudet a été au pouvoir durant dix ans, toute la politique genevoise porte son empreinte. Je suis en désaccord avec l’endettement excessif de l’Etat, avec la paralysie des transports. Il en est directement responsable, et le PDC aussi. Je veux revenir aux fondamentaux de la droite: réduire la fonction publique, équilibrer les comptes, en rupture avec la politique du centre-droit actuellement aux affaires.»