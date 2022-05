SANTÉ: Pourquoi Drew Barrymore accroche-t-elle de l’eucalyptus dans la douche?

Dans une vidéo, on voit que l’actrice Drew Barrymore a accroché un bouquet d’eucalyptus à son pommeau de douche. On vous explique pourquoi vous devriez en faire de même.

L’eucalyptus dans la douche est non seulement joli et sent bon, mais a aussi des effets bénéfiques sur notre bien-être.

Dans une vidéo, dans laquelle l’actrice Drew Barrymore présente le nouveau fard à paupières de sa ligne de cosmétiques Flower Beauty, l’attention des utilisateurs d’Instagram a été attiré par autre chose: en arrière-plan, on aperçoit la douche de la quarantenaire, dans laquelle est suspendu un bouquet d’eucalyptus.

Bon pour le nez – à tous points de vue

L’eucalyptus possède de nombreuses propriétés bénéfiques: l’huile extraite de la plante a un effet calmant et relaxant. De plus, l’eucalyptus est anti-inflammatoire, a un effet antibactérien, stimule la circulation sanguine et est désinfectant. Il est donc particulièrement adapté aux inhalations, notamment en cas de maladies des voies respiratoires.

Mais il y a encore un autre avantage à suspendre un bouquet d’eucalyptus dans la douche. Grâce à la chaleur de l’eau chaude, il diffuse son parfum intense, mais agréable dans toute la pièce à chaque fois que vous prenez une douche. Dans une étude de 2014, 62% des participants ont déclaré se sentir plus détendus et moins stressés après avoir inhalé de l’eucalyptus. Une autre étude montre également ses effets positifs sur la tension artérielle et sur les douleurs.

En plus, c’est joli

Que vous choisissiez de l’eucalyptus frais ou séché, l’essai en vaut la peine. Plus vous prenez de branches, plus l’odeur sera forte. Le bouquet doit idéalement être suspendu le plus près possible du pommeau de douche, à l’aide d’un élastique à cheveux. Attention: l’eucalyptus peut être irritant pour la peau; il faut donc éviter de le suspendre directement sous le jet d’eau.



L’eucalyptus n’est pas la seule plante à pouvoir être utilisée pour s’offrir un moment de détente sous la douche. La lavande, le romarin et la menthe représentent également de bonnes alternatives. PantherMedia / Simone Werner-Ney