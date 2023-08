Tradition: Pourquoi du chocolat sur l’oreiller dans les hôtels?

Commencer les vacances en découvrant un chocolat de bienvenue sur le lit d’une chambre d’hôtel apporte instantanément une note de douceur de vivre. Cette petite touche d’attention a son histoire et celle-ci remonte aux années 1950. La légende veut que la star hollywoodienne Cary Grant et un gérant d’hôtel au petit soin pour sa clientèle en seraient à l’origine.

Non, c’est sûrement fait pour détourner l’attention d’autres choses.

Non, c’est sûrement fait pour détourner l’attention d’autres choses.

Ce n’est pas ce à quoi j’accorde le plus d’importance dans une chambre d’hôtel.

Ce n’est pas ce à quoi j’accorde le plus d’importance dans une chambre d’hôtel.

Bien sûr, c’est un gage de qualité du service offert par l’hôtel. Seulement si le chocolat est de qualité. Ce n’est pas ce à quoi j’accorde le plus d’importance dans une chambre d’hôtel. Non, c’est sûrement fait pour détourner l’attention d’autres choses. Je ne sais pas. Je ne m’étais encore jamais posé la question.

Cary Grant, qui a joué dans des films tels qu’«Arsenic et Vieilles Dentelles» et «La Main au Collet» avait à l’époque réservé la suite penthouse de l’hôtel Mayfair de St. Louis pour un rendez-vous galant. Pour apporter une touche de romantisme et séduire sa conquête, il a fait déposer des chocolats sur l’oreiller de la chambre à coucher.