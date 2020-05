Attaque de requin en Californie

«Pourquoi est-ce arrivé? Cela n’a pas de sens!»

Un jeune homme de 26 ans a été tué samedi alors qu’il surfait au large de Manresa State Beach. La Californie n’avait plus déploré d’attaque mortelle de requin depuis 2012.

Les eaux situées à 1,5 kilomètre au nord et au sud de l’attaque resteront fermées pendant cinq jours, rapporte NBC . Des panneaux ont été installés sur la plage pour avertir les habitants. La Californie n’avait plus connu d’attaque mortelle de requin depuis huit ans. La dernière était survenue en 2012 à Santa Barbara.

Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. «Il était une véritable légende et l’homme le plus adorable que je connaissais», a écrit un proche. «Aloha frère, et plein d’amour pour ton expédition de surf sur les étoiles», a commenté un autre internaute. «Pas de réponse aux questions. Pourquoi est-ce arrivé? Cela n’a pas de sens!» peut-on lire sur le compte Instagram de la victime. Le service des parcs de Californie a pour sa part adressé ses condoléances à la famille du surfeur, qui laisse derrière lui sa jeune épouse.