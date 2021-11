sommeil – Pourquoi est-ce dur de se lever quand il fait nuit?

Qui n’a jamais eu du mal à se réveiller quand il fait encore nuit dehors ? L’explication est pourtant simple: la doctoresse américaine Susan Lovelle, médecin spécialiste du bien - être, explique au magazine « Stylist » que deux hormones en sont la cause. « La raison pour laquelle nous dormons - ou ne dormons pas - est liée à la connexion entre deux hormones concurrentes, le cortisol et la mélatonine .»

En effet, l’obscurité favorise la mélatonine, une hormone qui génère le calme et le bien-être , favorisant ainsi le sommeil. A u contraire , le cortisol est produit par la lumière . Cette hormone génère notamment le stress et nous stimule pendant la journée.

En hiver, il fait encore sombre lorsque le réveil sonne. L’ organisme produit encore de la mélatonine , ce qui rend le lever difficile: « Le problème c ’ est que la mélatonine est principalement libérée lorsqu ’ il fait sombre . L e cortisol est stimulé par la lumière et le bruit . C’est pour cette raison que nous avons du mal à nous réveiller quand il fait encore sombre dehors» .

Que faire?

Pour se réveiller, il faut éviter de traîner au lit. Il est recommandé d’allumer la lumière, qui augmenter a ainsi le niveau de cortisol dans le corps . Ensuite, bouger et s ’ étirer et prendre une douche permet de venir à bout de cette somnolence. Sortir pour admirer le lever de soleil est aussi une solution. D’après Susan Lovelle, la lumière et le froid aident à ne plus se sentir engourdi.