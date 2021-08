Pourquoi est-il obligatoire de s’enregistrer pour commenter?

La section « Commentaires » des articles de 20 minutes évolue. Dorénavant, vous devrez vous identifier à l’aide d’un login afin de pouvoir vous y exprimer et débattre. On vous explique pourquoi.

Une évolution «logique»

«Nous investissons énormément dans la qualité journalistique. Dans ce but, nous avons créé, depuis janvier dernier, 20 nouveaux postes – notamment dans les domaines vidéo, sport et médias sociaux – et avons introduit un nouveau contrôle qualité. Permettre d’écrire des commentaires uniquement avec un login en est désormais la conséquence logique et évidente», complète Marcel Kohler, directeur de 20 minutes/20 Minuten.