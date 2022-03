Etude : Pourquoi est-il si difficile de reprendre le sport après un long arrêt?

Le secret se cacherait derrière l’activité d’une protéine spécifique. Une étude anglaise vient d’expliquer le lien étroit entre activité physique et performance sportive.

Qui ne s’est pas déjà posé la question: pourquoi l’exercice devient-il de plus en plus difficile au fur et à mesure que l’on en fait moins? Une étude anglaise, publiée ce 1 mars dans le «Journal of Clinical Investigation», vient d’y répondre comme le rapporte la plateforme eurekalert.org