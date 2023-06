Langage thérapeutique: Pourquoi éviter d’utiliser le jargon psychologique

Les termes issus de la psychothérapie entrent toujours plus dans le vocabulaire du quotidien. Nous vous expliquons dans quelle mesure ce jargon thérapeutique peut être problématique et à quoi il faut faire attention.

Bénéficier d’un accompagnement ou d’un soutien psychologique est de moins en moins tabou et la santé mentale figure toujours plus au coeur des préoccupations. Mais cette évolution, qui mérite au passage d’être saluée, fait également en sorte que de nombreuses personnes utilisent le jargon thérapeutique au quotidien. Sur TikTok, certaines vidéos à ce sujet sont devenues virales.

Il est évidemment bon de mettre en application ce que l’on apprend au cours d’une psychothérapie, dont c’est, après tout, l’objectif final. Or, utilisés à tort et à travers et de manière inflationniste,

des termes tels que «trauma trigger» («déclencheur»), «narcissisme» et «traumatisme» peuvent poser problème.

Êtes-vous quotidiennement confronté(e) au jargon thérapeutique? Oui, c’est même assez fréquent et il m’arrive aussi d’utiliser ce genre de termes. Oui, je m’en rends compte et ça m’énerve. Non, je ne m’en étais encore jamais rendu compte jusqu’à présent.

Ce genre de termes issus du domaine de la psychothérapie sont également popularisés dans moultes vidéos TikTok. Ce n’est pas foncièrement mauvais en soi, sachant que cela peut contribuer à identifier et à se familiariser avec ses propres émotions, mais établir un diagnostic pour soi-même ou pour autrui sur seule base de ces vidéos n’a pas de sens, et peut même être dangereux. Pour ce faire, il est nécessaire de faire une psychothérapie professionnelle, que tout un chacun doit entreprendre seul lorsque le besoin s’en fait ressentir.

Seule une psychothérapie professionnelle permettra d’établir un diagnostic précis. GETTY IMAGES

Car ces termes font référence à des problèmes sérieux. Par exemple, un traumatisme est un gros bouleversement psychique qui s’accompagne d’émotions douloureuses à long terme . Lorsque ce terme est utilisé au quotidien pour décrire une situation relativement anodine, comme un entretien stressant avec son supérieur, cela peut être perçu comme une insulte pour les personnes ayant réellement vécu des expériences traumatisantes.

Le jargon thérapeutique à tout-va

On entend aussi aujourd’hui parler de «trigger» à tout-va lorsqu’une personne est simplement agacée, alors qu’en psychologie, un «trigger» fait référence à un élément déclencheur de traumatisme. Il peut notamment s’agir d’une odeur, d’un bruit ou de situations diverses. Ces stimulus peuvent être si puissants que la personne concernée a parfois du mal à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

«Nous commençons à utiliser un langage que nous ne maîtrisons pas vraiment», explique la psychothérapeute Israa Nasir dans une vidéo TikTok. Et d’ajouter: «Nombre de ces concepts sont très complexes et multidimensionnels et n’existent souvent pas dans une situation où tout est soit blanc soit noir. Ils ne sont parfois pas destinés à être utilisés en dehors du contexte thérapeutique».

Le langage thérapeutique, source de problèmes relationnels

Transposer le jargon thérapeutique mot pour mot peut également s’avérer problématique au niveau relationnel. «Cela peut carrément réduire à néant une relation», affirme Israa Nasir. En effet, les concepts de la psychologie ne sont peut-être par familiers à la personne que l’on a en face de soi et, sortis de leur contexte thérapeutique, ces termes peuvent être perçus comme un manque d’empathie, voire de l’arrogance. «Utilisé au sein d’une relation, le jargon thérapeutique s’apparente plus à une expérience clinique qu’à une intimité émotionnelle. Parler de la sorte crée de la distance et ne laisse guère de place à la vulnérabilité», déclare Israa Nasri.