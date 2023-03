Sommeil réparateur: Pourquoi faut-il toujours porter un masque de sommeil pour dormir?

La beauté naît du sommeil. Rien de bien nouveau. Lorsqu’on est reposé, le teint est plus frais et l’anticernes devient inutile. Si seulement c’était le cas tous les jours! Pour améliorer cet effet, vous devriez penser à porter un masque la nuit. Marianne Meil, dermatologue zurichoise nous explique pourquoi.

1. Il protège des rides

Nous prenons tous de l’âge et, tôt ou tard, les rides finissent par apparaître. Il est néanmoins possible de retarder le vieillissement prématuré de la peau en évitant le frottement avec l’oreiller, les draps et les mains. Le masque de sommeil agit comme une barrière et protège la zone sensible autour des yeux. D’autant plus quand il est dans un matériau lisse. «La soie est particulièrement douce pour la peau», selon la dermatologue. Elle a des propriétés hypoallergéniques et ne provoque pas de frottement grâce à sa surface lisse. En revanche, le coton «est capable d’absorber la sueur en grande quantité et met du temps à sécher. Selon les conditions de culture, il peut par ailleurs contenir des pesticides ou des adoucissants susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la peau», explique-t-elle.

2. Il éloigne les bactéries

À propos de barrière: les bactéries, les résidus de produits capillaires et la graisse du cuir chevelu prolifèrent rapidement sur notre oreiller (c’est pourquoi il faut aussi le laver une fois par semaine). Un masque de sommeil offre une protection supplémentaire et peut ainsi également prévenir les impuretés, les boutons et les irritations.

En soie véritable, ce masque est particulièrement doux pour la peau: masque en soie de Slip, 55 francs chez Zalando. Zalando La version en satin épargne non seulement la peau, mais aussi le portemonnaie: masque de sommeil Zebra de Spa Solutions, 10,90 francs sur Beautypalast.ch. beautypalast.ch Léger, doux et respirant, il garde le visage agréablement frais: masque de sommeil Nattcool, 46,90 francs de Dagsmejan. Dagsmejan

3. Il assure un sommeil réparateur en voyage

«Un sommeil profond et de qualité agit de manière significative sur le vieillissement cutané et la formation de rides», explique la Dre Meli. Or, il peut arriver de mal dormir en avion, à l’hôtel ou lors de longs voyages. Un masque de sommeil, auquel on est déjà habitué, apporte un peu de normalité à une situation nouvelle et peut ainsi contribuer à trouver le sommeil plus facilement et à dormir plus profondément.

4. Il élimine les signes révélateurs d’un manque de sommeil

Le manque de sommeil, ça se voit! Cela se traduit généralement par l’apparition de cernes et un visage gonflé. Un masque de sommeil lesté peut déjà avoir des effets bénéfiques au bout de quelques heures de sommeil. «Le masque exerce une pression sur des points importants du visage et favorise ainsi la détente», explique la dermatologue. Les masques rafraîchissants peuvent également contribuer à paraître plus reposé. Selon l’experte, «ils ont un effet décongestionnant et anti-inflammatoire». C'est là que la soie entre une nouvelle fois en jeu. C’est une matière qui «respire, régule la température et ne dessèche pas la peau».

5. Il contribue à purifier la peau