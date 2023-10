Manger des plats en barquette plastique: les risques pour la santé

Si, comme un grand nombre de personnes, vous faites régulièrement réchauffer vos plats en barquette au micro-ondes ou conservez vos restes de nourriture dans des contenants en plastique, sachez que cette pratique n’est pas sans risque, à cause du bisphénol A (BPA).

Utilisé en combinaison avec d’autres substances chimiques, ce composé sert à la fabrication de plastique dur et transparent utilisé notamment dans la production de fontaines à eau, de bouteilles en plastique recyclables ou de contenants alimentaires.

Non, à la maison, je n’utilise que des contenants en verre et je ne consomme pas de plats à emporter.

Oui, je les trouve très pratiques. J’évite de le faire. Non, à la maison, je n’utilise que des contenants en verre et je ne consomme pas de plats à emporter. Ce problème ne m’avait encore jamais effleuré l’esprit.

Or, le bisphénol A, que l’on retrouve dans les contenants alimentaires, est susceptible de contaminer à petites doses les boissons et les aliments, surtout s’ils y sont réchauffés. Il est considéré comme un perturbateur endocrinien, un agent neurotoxique et cancérigène. S’il pénètre dans l’organisme, il risque d’affaiblir le système immunitaire, de déclencher des allergies cutanées ou d’entraîner une baisse de la fertilité.