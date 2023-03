Dommages risqués: Pourquoi il est impératif de vérifier son passeport avant chaque voyage

Mon passeport est protégée par une pochette et a sa place dans un compartiment à part de mon sac, quand je voyage. À la maison, il est bien gardé. En vacances, je n’y prête pas particulièrement attention. Je n’ai qu’une carte d’identité, qui est bien rangée dans mon portefeuille. Qu’il s’agisse du passeport ou de la carte d’identité, ils se trouvent quelque part dans un tiroir et, en vacances, je balance ces documents dans mes valises.

Le passeport doit être manipulé avec soin

Pour qu’un visa soit apposé sur un document de voyage et que ce dernier soit valable lors du passage de la frontière, les points suivants doivent être remplis: «D’une part, le document doit être établi clairement au nom de la personne qui voyage. D’autre part, la partie lisible à la machine ne doit pas être endommagée et toutes les données biométriques doivent être lisibles. Aucune page ne doit par ailleurs être manquante ou endommagée».

Les autorités ont déjà refusé l’entrée sur le territoire

Les pays asiatiques, particulièrement stricts

Selon les médias américains et européens, l'Indonésie, y compris sa principale destination touristique, Bali, est particulièrement stricte en matière de contrôle des passeports. D'autres pays asiatiques comme Singapour, la Thaïlande et la Malaisie ne prennent pas non plus l’entrée sur leur territoire à la légère.