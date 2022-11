Mise en garde médicale: Pourquoi il faut éviter de se frotter les yeux

Beaucoup de gens se frottent constamment les yeux. Cette habitude comporte toutefois des risques, comme l’explique Mandana Péclard, dermatologue et spécialiste FMH en médecine générale et interne.

Pourquoi les yeux démangent-ils?

Il arrive que certaines allergies ou la poussière provoquent des démangeaisons oculaires. Mais selon l’experte, «la cause la plus fréquente est la sécheresse oculaire, autrement dit le manque de liquide lacrymal». C’est, entre autres, dû aux écrans et à leur lumière bleue, auxquels nous sommes exposés tous les jours pendant des heures. «À cela s'ajoutent l'air plus sec en hiver et les frottements mécaniques chez les porteurs de lentilles de contact. Sans compter qu’avec l'âge, les yeux deviennent plus secs», précise la Dre Péclard.

Quels risques court-on à se frotter les yeux?

Les raisons pour lesquelles il faut éviter de se frotter les yeux sont multiples:

1. Cils abîmés

«Se frotter régulièrement et vigoureusement les yeux abîme les cils», explique la Dre Péclard. «Les cils peuvent se casser, pénétrer dans l’oeil et endommager la cornée», avec le risque de provoquer des rougeurs, voire des inflammations.

2. Formation de rides

«À force de trop frotter, la peau finit par se dessécher. À la longue, les rides se font plus nombreuses et plus profondes». Et ce n’est pas tout: «En se frottant et en plissant les yeux, on contracte toujours un muscle. Avec le temps, ce mouvement entraîne l’apparition de pattes d’oie», poursuit la spécialiste.

3. Cernes

«Se frotter les yeux plusieurs fois par jour peut provoquer une réaction de défense de la peau», comme le souligne l’experte. «Cela se manifeste de différentes manières selon les personnes, notamment par des cernes, une coloration foncée ou par des rougeurs».

Quelles sont les alternatives?

Des perspectives pas très heureuses. Mais alors, que faire en cas de démangeaisons? «On trouve des collyres ou des larmes artificielles dans toutes les pharmacies. Les deux sont très efficaces», conseille la Dre Péclard. «De nos jours, certains produits contiennent même de l'acide hyaluronique qui prolonge l'effet hydratant».

Quel est le bon geste pour frotter?