Greenwashing: Pourquoi la compensation de CO2 aggrave-t-elle les problèmes climatiques?

Après deux ans de pandémie, l’envie est énorme pour les vacanciers de s’envoler à nouveau par milliers vers des destinations lointaines. Mais ce désir a un coût élevé pour le climat: un vol aller-retour Zurich-Athènes, par exemple, engendre une pollution de plus de 0,6 tonne de CO 2 . Si deux personnes prennent l’avion, les émissions dépassent donc une tonne.

Pour apaiser les consciences, des esprits ingénieux ont inventé le «bouton de compensation». Lors de la réservation d’un vol en ligne, il est en effet possible de compenser les émissions de CO 2 attendues grâce à une somme modique. Il en va d’ailleurs de même pour les achats en ligne.