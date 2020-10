Jeudi, la fonction publique manifestera contre les baisses de salaire voulues par le Conseil d’Etat. La direction du service juridique du Département de la sécurité l’a autorisé. Comment est-ce possible alors que depuis lundi, les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits, dans la sphère privée comme sur le domaine public?

Droits démocratiques

«Il existe un malentendu entre rassemblements et manifestations, expose Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité et de la santé. L’ordonnance fédérale autorise les manifestations politiques si les participants sont masqués, afin de préserver les droits démocratiques et d’expression. Interdire ce type d’événement n’est pas dans nos prérogatives.» En la matière, le Canton et pieds et poings liés.