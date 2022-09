Elizabeth II, Jean-Luc Godard: Pourquoi la mort de célébrités nous affecte-t-elle?

Les décès de Gaspard Ulliel, en janvier, d’Olivia Newton-John, cet été, et plus récemment de la reine Elizabeth II et de Jean-Luc Godard ont provoqué une vague d’émotions. Musiciens, acteurs ou athlètes… la disparition d’une célébrité peut mener à différentes émotions comme la tristesse, la colère ou l’anxiété. Ce sentiment de deuil pour quelqu’un que nous n’avons jamais rencontré est un phénomène connu, qui a fait l’objet d’un article, cette semaine dans le magazine «Self».

Accepter de ressentir des émotions

C’est ce qu’explique, la doctoresse Thea Gallagher, professeure assistante de psychologie au NYU Langone Health et présentatrice du podcast Mind in View qui traite de la santé mentale. «Le deuil est une expérience très humaine, qui signale la capacité à enregistrer l’impact de la perte», explique Arianna Galligher, directrice associée du STAR Trauma Recovery Center du Wexner Medical Center de l’université d’État de l’Ohio. «Vous pouvez penser aux enfants d’une personne et à tous les traumatismes que sa famille a subis.»

«Dans le cas de la reine, sa mort peut renvoyer à la mort de notre propre grand-mère ou de sa mère», détaille Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et d’addictologie à l’Université de Paris, dans «Ouest France».

La mort de la reine Elizabeth II vous rend-elle triste? Oui Non Je n’ai pas d’avis sur la question.

Aide des réseaux sociaux