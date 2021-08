Chaos en Afghanistan - Pourquoi la Suisse n’a pas d’avion de transport?

C’est un paradoxe, alors que l’armée suisse s’apprête à acheter pour 6 milliards de francs d’avions de combat, la Confédération ne dispose pas d’un avion de transport pour des opérations consistant à rapatrier ses ressortissants. Pour aller chercher ses employés suisses et le personnel afghan en passant par l’Ouzbékistan, le Département fédéral des affaires étrangères a dû louer un avion de la compagnie Swiss d’environ 300 places.

À Berne, ce n’est pas la première fois que l’achat d’un ou deux exemplaires de ces avions est traité par les Chambres dans le cadre du programme d’armement. «La question de l’acquisition d’avions de transport est un vieux débat, notait Pierre-Alain Fridez (PS/JU) en 2015. En 2004 déjà, dans le cadre du programme d’armement, le Conseil fédéral avait proposé l’achat de deux avions de transport de type Casa C-295M, mais sans succès. Le but était déjà d’assurer des missions humanitaires pour la promotion de la paix et la gestion internationale des crises».

Dix ans plus tard, le conseiller aux États Peter Bieri (PDC/ZG) avait déposé une motion demandant «au plus tard d’ici à 2018, l’acquisition d’un ou de plusieurs avions de transport. Ces avions seront mis à disposition essentiellement pour des missions internationales en faveur de la paix, civiles ou militaires, pour l’aide en cas de catastrophe et pour le rapatriement d’urgence de citoyens suisses.»