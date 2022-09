Football: Pourquoi la Suisse ne doit pas être reléguée en Ligue des nations

L’équipe de Suisse est dans sa dernière ligne droite avant le Mondial au Qatar. À la mi-novembre, elle s’envolera en direction de Doha, pour y retrouver le Cameroun, le Brésil et la Serbie. Mais avant, il y a la Ligue des nations. Deux matches encore, samedi et mardi, en Espagne et à Saint-Gall face à la République tchèque. Rien d’anodin, en fait.

En jeu: le maintien dans l’élite de la Ligue des nations. Pour plusieurs raisons, ces deux rencontres sont bien plus importantes qu’il n’y paraît. Pour Murat Yakin, le sélectionneur. Pour la Suisse. On regarde pourquoi.

Jouer avec les meilleurs

Relégation: conséquences

Et puis, pour remplir les stades en Suisse lors des matches à domicile, mieux vaut jouer contre les cadors de l’élite. Sans parler des rémunérations de l’UEFA, plus importantes pour l’élite. L’aspect économique rejoint le sportif. C’est important aussi.

Un signal avant le Mondial

La Ligue des nations est sans doute le parent pauvre des réunions internationales, si loin derrière un Euro et encore plus d’un Mondial. On oublierait même totalement une éventuelle relégation si la Suisse devait briller au Qatar. Mais pour mettre tous les atouts de son côté et se préparer au mieux, il vaudrait mieux se maintenir dans l’élite, bien sûr.