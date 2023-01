Football: Pourquoi le Bayern veut Yann Sommer

On ne sait pas encore si la chose va devenir officielle sous peu, mais les contacts existent, ils sont très avancés et pourraient se conclure rapidement. Ou pas. Dans tous les cas, l’intérêt n’est pas feint: le Bayern Munich veut Yann Sommer, l’actuel portier de Mönchengladbach, depuis 2014, et les discussions entre toutes les parties prennent le chemin d’un arrangement imminent, on parle d’un contrat qui pourrait porter jusqu’en 2025.

Lecture et jeu au pied

«Il y a deux raisons qui à mon sens font que le Bayern veut Sommer, explique-t-il. D’abord, le profil de Yann est semblable à celui de Neuer. Je parle du profil de jeu, bien sûr. Morphologiquement, je ne compare pas les deux, bien entendu. Mais sinon: aptitude à jouer des deux pieds, lecture très rapide des situations, lecture de la profondeur aussi. On a toujours tendance à croire que Neuer joue très haut. Ce n’est pas juste. Il est placé et sait lire l’action, pour intervenir en anticipant. Sommer sait le faire aussi.»

Expérience et force mentale

La première raison est là: Sommer, c’est l’assurance d’avoir un gardien qui n’aura pas besoin d’un temps d’adaptation pour se fondre dans le moule «Bayern». «Non, pas besoin de quelques matches, il sera prêt immédiatement pour les schémas du Bayern, pour le championnat et pour la Ligue des champions aussi, et c’est pour cela qu’il intéresse ce club», assure l’expert.

L’autre raison? «C’est l’incroyable expérience de Yann, poursuit Barnerat. Il a participé à tous les grands tournois internationaux avec la Suisse, ces dernières années, et il est en Bundesliga depuis 2014. Il connaît le haut niveau et cette ligue par cœur. On sait que Neuer est très dominant dans son influence sur le bloc de joueurs devant lui. Sommer ne l’est sans doute naturellement pas autant. Mais il est très influent également. Et Yann est également très fort mentalement. Car avec sa taille ( ndlr: 183 cm, ce qui est «petit» pour un gardien moderne), il est obligé d’être fort dans sa tête. Et cela aussi intéresse fortement le Bayern.»