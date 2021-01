Risque de bulle?

L'envolée du Bitcoin mais aussi de plusieurs actions de la tech, comme Tesla, préfigure-t-il la création d'une bulle spéculative? «Avec des taux d'intérêts très bas voire négatifs, l'épargne se détourne des obligations, très sûres mais qui ne rapportent plus rien. Elle se dirige donc vers les actions dont la demande, et donc le prix, augmentent», explique Arnaud Masset. «Les banques centrales injectent tellement d'argent sur les marchés avec leurs QE qu'il va très difficile voire impossible de remonter un jour les taux d’intérêt. Car les États verraient le service de la dette augmenter et de nombreuses entreprises qui survivent tout juste feraient faillite. Mais à terme, on sait tous comment ça va finir: des faillites inévitables et le retour de l'inflation. La seule question est: quand?»