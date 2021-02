Au mois d’octobre, le LHC - par la voix de son ex-CEO Sacha Weibel - avait été l’un des premiers à regretter l'absence d’aides à fonds perdu pour le sport professionnel. Près de quatre mois plus tard et désormais que de telles contributions sont possibles, il est le seul club de National League à ne pas les avoir demandées.

«Les contreparties exigées ne correspondent pas à la réalité actuelle et engendreraient un retour en arrière, au détriment des efforts financiers accomplis jusqu’ici par nos supporters, nos partenaires et nos propriétaires»

A l’époque, le LHC évoluait dans une patinoire provisoire et, depuis, il est entré dans une nouvelle dimension, avec un budget qui a pris l’ascenseur. Pour pouvoir bénéficier de ces contributions à fonds perdu, le club vaudois devrait s’engager à diminuer sa présente m oyenne salariale de plus de 30%. « Les contreparties exigées ne correspondent pas à la réalité actuelle et engendreraient un retour en arrière, au détriment des efforts financiers accomplis jusqu’ici par nos supporters, nos partenaires et nos propriétaires » , a expliqué le LHC dans un communiqué publié mercredi.