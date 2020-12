L’influence des dessinateurs

Représenté portant une cape carmine et une barbe blanche, Saint Nicolas de Myre, dont on célèbre la mort le 6 décembre, est à l’origine de la figure du Père Noël telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Au 19 ème siècle, les colons hollandais exportèrent aux États-Unis leur Sinterklaas qui ne tarda pas à devenir Santa Claus. En 1822, le pasteur Clement Clarke Moore écrivit un poème intitulé Une visite de Saint Nicolas dans lequel il parle d’un vieux Monsieur rondouillard qui se déplace sur un traîneau tiré par des rennes. Un écrit qui remporta un gros succès à l’époque. En 1838, l’illustrateur américain Robert Weir fut le premier à dessiner Santa Claus dans un costume rouge et blanc. Il fallut encore attendre une vingtaine d’années pour que le dessinateur Thomas Nast lui donne une ceinture, un bonnet et un aspect rondouillard.

Le rôle de Coca-Cola

Il existait en Europe d’autres figures inspirées de Saint Nicolas de Myre. On pense notamment au français Bonhomme Noël, vêtu de blanc et de rouge mais à l’allure maigrichonne, ou à l’anglais Old Father Christmas habillé en vert. Il fallut néanmoins attendre le début du 20ème siècle pour que les différentes représentations fusionnent et donnent naissance à la figure du Père Noël que nous connaissons aujourd’hui. Une figure popularisée dans le monde entier grâce à une campagne de publicité lancée dans les années 1930 par Coca-Cola. L’objectif? Booster les ventes hivernales, le soda étant davantage consommé en été à l’époque, en faisant appel à un personnage sympathique: le Père Noël. Et ce fût l’artiste américain Haddon Sundblom qui l’immortalisa sous les traits du vieux Monsieur joufflu et vêtu de rouge que nous attendons chaque année avec impatience.