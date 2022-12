Coupe du monde: Pourquoi le Qatar a-t-il fait porter un habit traditionnel à Messi?

S’associer à un moment symbolique

Le Qatar a tout d’abord voulu féliciter la Pulga et lui a fait revêtir cette cape en guise de marque d’honneur pour sa grandeur et sa réussite, comme l’ont expliqué plusieurs spécialistes du monde arabe sur les réseaux sociaux.

On peut aussi y voir un moyen de se lier à un moment gravé dans l’histoire et dont les images ont été vues par la majorité de la planète. «Le couronnement de Messi était le prétexte idéal pour réaliser un tel geste, explique Quentin Tonnerre, spécialiste en politiques publiques du sport et co-directeur de l’Observatoire du sport populaire. L’image de l’Argentin qui soulève sa première Coupe du monde, et sa dernière, c’est celle qu’on retient comme l’un des symboles de cette compétition.»