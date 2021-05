Vaud - «Pourquoi le vaccin AstraZeneca est sur mon formulaire?»

En allant se faire vacciner dans une pharmacie lausannoise, un lecteur a eu la surprise de découvrir que les fournisseurs figurant sur le formulaire n’étaient pas ceux auxquels il s’attendait. On y trouvait bien Moderna, mais aussi… AstraZeneca, qui fournit un produit pour l’instant interdit en Suisse. Cette inscription n’a pas manqué de l’inquiéter.

Contre toute attente, il ne s’agit cependant pas d’une faute d’inattention, explique Thierry Philbet, porte-parole de PharmaSuisse. «Nous sommes dans l'attente de l'homologation prochaine du vaccin AstraZeneca. Il a été décidé de le mentionner d'ores et déjà dans le formulaire, avec une case à cocher, afin de faciliter la tâche des pharmaciennes et pharmaciens quand ce vaccin sera autorisé. Ce qui peut être le cas à tout moment.» Le Canton de Vaud, lui, n’intègre pas encore ce vaccin à son formulaire via CoronaVax, précise le Département de la santé.