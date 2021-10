MOBILITE ELECTRIQUE – Pourquoi les batteries des véhicules hybrides ne sont-elles pas plus grosses?

Yves se demande pourquoi les véhicules hybrides ne sont pas équipés de batteries plus grosses, pour une autonomie électrique plus importante.

Question d’Yves à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Pourquoi les batteries des véhicules hybrides sont-elles toujours minuscules, permettant à peine de sortir du parking souterrain? Les hybrides rechargeables parcourent au maximum 50 kilomètres en mode électrique. Pourquoi les industriels ne fabriquent-ils pas des modèles équipés d’une grosse batterie et d’un petit moteur à combustion de secours?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Yves,

Avant de répondre à votre question, laissez-moi préciser un point: jamais les acheteurs n’ont eu à leur disposition une offre aussi large en technologies de motorisation qu’aujourd’hui. Du modèle conventionnel diesel, essence, biogaz ou gaz naturel aux moteurs à pile à combustible en passant par divers types de véhicules électriques, toute la palette se décline dans les showrooms des garagistes suisses. La technologie adéquate dépend du comportement de mobilité personnel, et varie fortement selon les individus. Le garagiste, en tant que conseiller en mobilité, a pour mission de réfléchir avec son client au meilleur concept pour lui.

Concernant la consommation, le poids du véhicule est essentiel. Les modèles hybrides possèdent deux systèmes de motorisation: un moteur à combustion et un moteur électrique. Ils sont plus chers à produire, et plus lourds. Or, le poids influence défavorablement la consommation en énergie. Plus la batterie est grosse, plus le poids du véhicule sera élevé. Les véhicules hybrides et électriques peuvent récupérer au moins une partie de l’énergie nécessaire à la propulsion, grâce à la régénération. Ainsi, selon le trajet effectué et le style de conduite, l’inconvénient du surplus de poids sera plus ou moins compensé.

Dans le cas des hybrides conventionnels, le moteur électrique vient au secours du moteur à combustion et offre une plus grande efficacité en termes de pics de consommation. Aussi une batterie de petite taille suffit-elle. Les hybrides rechargeables (PHEV), toujours plus recherchés, aident beaucoup d’automobilistes à franchir le pas de l’électrique, en apaisant leur crainte de manquer d’autonomie. Concernant les véhicules 100% électriques, malgré les progrès en matière d’autonomie, ce sujet reste crucial.

Lorsque les PHEV peuvent être rechargés sur le lieu de travail ou au domicile, une autonomie de 70 kilomètres convient aux trajets du quotidien. Pour les distances plus longues, on n’a certes pas besoin de chercher la prochaine station de recharge, mais le mode combustion fait perdre aux PHEV la plupart de leurs atouts, puisqu’ils doivent rouler avec à bord une batterie relativement lourde mais vide, ce qui augmente la consommation de carburant. Outre l’aspect financier, cela explique également pourquoi les batteries des PHEV ne sont pas plus grosses – donc pas plus lourdes. Ceux qui souhaitent une bonne autonomie électrique devront se tourner vers un modèle 100% électrique.

Maintenant, pour répondre à votre question de savoir pourquoi les industriels ne fabriquent pas de PHEV avec une grosse batterie et un moteur de secours: cela existe. La BMW i3, par exemple, possédait un équipement spécial lors de son lancement en 2013: un prolongateur d’autonomie (range extender) alimenté à l’essence. L’autonomie électrique, d'environ 160 km à l’époque, était alors augmentée de 120 à 150 km. La BMW i3 abritait un réservoir d’essence de 9 litres, limité par le manque de place et les critères d’homologation: avec un réservoir plus volumineux, l’i3 n’aurait pas été considérée comme une voiture électrique. Cependant, le concept a laissé sceptique: l’avantage du prolongateur d’autonomie était trop mince, les coûts plus élevés et le poids plus important par rapport à l’i3 100% électrique.

Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne et en charge du «Green Deal», a annoncé que les objectifs de CO 2 seraient une nouvelle fois durcis d’ici 2025 et 2030. Avec pour conséquence que les PHEV devront très certainement offrir de meilleures autonomies électriques afin d’atteindre ces objectifs. Ce qui devrait s’effectuer principalement via de plus grosses batteries, éventuellement associées à un moteur de secours plus petit. Tout est encore possible.

Bonne route!

