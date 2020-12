Lundi, l ’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé avoir recensé 10’087 nouveaux cas de coronavirus depuis jeudi , soit nettement moins que la semaine précédente pour la même période (14’480). Cependant, ces chiffres sont fortement influencés par la période de Noël, avec les vacances et les jours fériés. Les cabinets médicaux étaient fermés le 25, et certains déjà le 24 décembre. De fait, beaucoup moins de tests ont été réalisés. Il s’agit donc de prendre ce chiffre avec des pincettes.

Ainsi, l’OFSP n’a comptabilisé que 1729 nouveaux cas le jour de Noël, sur 12’869 tests réalisés. Le vendredi de la semaine précédente, 4380 personnes avaient été diagnostiquées positives, sur plus de 45’000 contrôles. Comme les week-ends, les jours fériés ne peuvent ainsi pas être considérés comme révélateurs du développement de la pandémie, dans le sens où beaucoup moins de tests sont réalisés. De plus, des retards dans la transmission des informations sont enregistrés à ces moments-là.

Réunion mercredi

En raison de la période d’incubation, de la baisse passagère des tests réalisés et des retards administratifs, ce n’est que dans une dizaine de jours qu’il sera possible de tirer un bilan sur l’efficacité des mesures. Et encore, les prochains chiffres seront influencés par les fêtes de famille, puis par les rassemblements du Nouvel-An.

Alain Berset a toutefois souligné que le taux de positivité (le rapport entre le nombre de résultats positifs et le nombre de tests effectués) était stable. Sur ces quatre derniers jours, il s’élève à 12,21%. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lorsque ce taux dépasse le seuil de 5%, cela signifie que la pandémie est en train d’échapper à tout contrôle. S’il est en-dessous, on peut considérer que la majorité des cas sont détectés et que le nombre d’infections non signalées est plutôt faible.