Miracle à Grenoble

Pourquoi les deux enfants étaient seuls chez eux

Les parents des deux enfants, âgés de trois ans et demi et dix ans, doivent être entendus «prochainement» par les enquêteurs de la brigade des mineurs

Les parents des deux enfants, âgés de trois ans et demi et dix ans, qui ont échappé miraculeusement à un incendie ce mardi 21 juillet à Grenoble, en sautant dans les bras d’adultes en contrebas de leur immeuble, vont être entendus dans une enquête pour «délaissement», a indiqué mercredi le parquet de Grenoble.

Recherche de l’origine de l’incendie

Tandis qu’une épaisse fumée noire sort des fenêtres de l’appartement et que des habitants crient d’effroi, on voit d’abord l’enfant le plus âgé suspendre le plus jeune dans le vide, en le tenant par ses vêtements, avant de le lâcher.