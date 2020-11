Pandémie : Pourquoi les deux vaccins contre le Covid-19 sont prometteurs

Pfizer/BioNTech et Moderna ont développé deux injections qui enverront à notre organisme des instructions génétiques appelées ARN messager, c’est-à-dire la molécule qui dit à nos cellules ce qu’il faut fabriquer.

La technologie de l’ARN «messager des vaccins» développés contre le Covid-19 par Pfizer/BioNTech et Moderna, qui ont chacun annoncé qu’ils étaient très efficaces selon des essais cliniques, est récente et n'avait encore jamais fait ses preuves. La pandémie fut une aubaine pour la technique et ses développeurs.