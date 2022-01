Coronavirus : Pourquoi les hospitalisations des enfants augmentent-elles?

En France, les hospitalisations d’enfants touchés par le Covid-19 ont pris l’ascenseur. Un phénomène qui touche d’autres pays. Comment l’expliquer?

Les enfants sont-ils plus sévèrement touchés par la cinquième vague de Covid-19 , comme le redoutent certains? Rien ne tend à le prouver et s’il y a bien une hausse des hospitalisations, celle-ci n’est pas forcément due à Omicron . Selon les derniers chiffres officiels, quelque 552 petits de moins de dix ans sont actuellement hospitalisés en France avec un diagnostic Covid-19, un record depuis le début de l’épidémie.

Parmi eux, 91 se trouvent en soins critiques. Par comparaison il y a trois mois, seuls six enfants étaient comptabilisés en réanimation. Par rapport aux précédentes vagues, il y a «une augmentation des admissions à l’hôpital qui est beaucoup plus marquée sur les tranches d’âge des 0-10 ans», pointait la semaine dernière l’épidémiologiste Vittoria Colizza.

Variant et vaccination en cause

«Coinfectés»

Comme chez les adultes, les hospitalisations en soins conventionnels et en soins critiques augmentent chez les 0-17 ans, depuis début décembre 2021. Et cette hausse touche principalement les nourrissons de moins d’un an, précise l’Agence Santé publique France.

«La hausse est sensible depuis la rentrée de janvier», indique à l’AFP, Fabrice Michel, le chef de service d’anesthésie et de réanimation pédiatriques de l’hôpital marseillais. «Mais on parle de très, très peu de cas au total». «Deux à quatre enfants sont hospitalisés chaque jour en ce moment en soins critiques». En général, on ne les garde que quelques jours», détaille-t-il.