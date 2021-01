«Oh, ils amènent des fleurs. Viens, on va les voir», a innocemment proposé une mère à son fils après avoir aperçu de loin des policiers transportant des plantes, dans le quartier de Plainpalais, lundi matin. En réalité, sans le savoir, cette maman et son bambin ont assisté à la découverte de marijuana chez un particulier. «Septante plants de cannabis ont été saisis», a confirmé le porte-parole des forces de l’ordre, Jean-Philippe Brandt. Cette découverte a été faite «suite à une dénonciation. L’individu a été appréhendé et va être entendu sur ses activités. Le Ministère public décidera des suites à donner», a précisé le communiquant.