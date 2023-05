Performances: Pourquoi les sportifs professionnels deviennent-ils végans?

De plus en plus d’athlètes de haut niveau boudent les produits carnés. Ce changement d’alimentation améliorerait leurs performances. Cela dit, la protection des animaux et de l’environnement sont aussi au centre de leurs préoccupations

Le multiple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, se nourrit exclusivement de végétaux. GETTY IMAGES

Quel est le point commun entre la star du tennis mondial Novak Djokovic, le professionnel de la Formule 1 Lewis Hamilton et l’ultrarunner Scott Jurek? Tous sont essentiellement végans.

Toujours plus de sportifs professionnels optent en effet pour une alimentation à base de végétaux. Leurs motivations sont multiples: Novak Djokovic cite des intolérances alimentaires comme déclencheur, alors que Lewis Hamilton rappelle les méfaits de l’industrie de la viande. «Il s’agit simplement de changer sa façon de penser, car, dès l’enfance, on nous apprend ce qu’il faut ou ne faut pas manger», explique-t-il.

Indépendamment des motivations qui sous-tendent les démarches des sportifs professionnels, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a de quoi se réjouir, puisqu’il souligne qu’une alimentation plus végétale est bénéfique pour le climat et la planète.

«Problèmes de notre époque»

L’ancien bodybuilder, acteur et homme politique Arnold Schwarzenegger a également adopté une alimentation en grande partie végane. Pour cet homme de 76 ans, ce sont des raisons de santé qui ont fait pencher la balance: le taux de cholestérol est mieux maîtrisé. Cela dit, Arnold Schwarzenegger est également connu pour son engagement en faveur du climat.

Lors de la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques, il a qualifié ces derniers de «problèmes de notre époque» et a reproché aux politiques de ne pas en faire assez pour les combattre. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’industrie de la viande et des produits laitiers serait à l’origine de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela correspond à plus de la moitié de l’impact environnemental de l’ensemble de la production alimentaire.

Le documentaire le plus vendu

Arnold Schwarzenegger ne s’est toutefois pas contenté de modifier son alimentation. Avec James Cameron, Pamela Anderson et d’autres coproducteurs, il a sorti un documentaire entièrement consacré à cette thématique. Dans «The Game Changers», des combattants professionnels de MMA, des bodybuilders et des athlètes racontent ce qui a motivé leur changement d’alimentation. Ce film critique également l’industrie de la viande, qui s’appuie sur des études payantes et sur les mêmes tactiques développées par l’industrie du tabac pour faire en sorte que la consommation de viande augmente.

Ce documentaire, bien accueilli par le public, a reçu des critiques majoritairement positives. Sur la plateforme cinématographique International Movie Database, il a obtenu une note de 7,8 sur 10. Et, depuis, il serait même devenu le documentaire le plus vendu sur iTunes. Mais, en dépit des références qu’il fait à des études scientifiques, «The Game Changers» a aussi essuyé des critiques. Joe Schwarcz, de l’Université canadienne McGill, a notamment pointé du doigt une vision trop partiale. Il est vrai qu’une alimentation végane présente des avantages pour la santé, mais le documentaire les surévalue grandement.

Réduire le risque de cancer

Quels sont les bénéfices réels d’un régime végan? La plateforme scientifique Live Science s’est penchée sur les grands mythes liés à cette thématique. Il n’est, par exemple, pas vrai que les végans tombent plus souvent et plus rapidement malades que le reste de la population. Du moment que l’on se nourrit de manière équilibrée, cela a même l’effet inverse. Selon plusieurs études, une alimentation végétale réduirait le risque de cancer et augmenterait l’espérance de vie.

Live Science souligne toutefois qu’une alimentation végétalienne n’est pas nécessairement saine. «Si les produits que l’on consomme sont riches en graisses, en sucre et en hydrates de carbone, on n’en tirera aucun bénéfice pour sa santé», indique la plateforme, faisant référence à l’apparition de produits pré-cuisinés à base de végétaux. De même qu’une perte de poids éventuelle tient moins au mode d’alimentation qu’au nombre de calories que l’on est amené à brûler.

«Une grande influence sur le changement climatique»

Pour les sportifs professionnels, comme Novak Djokovic, Lewis Hamilton ou Scott Jurek, se nourrir de manière équilibrée fait partie de leur métier. Beaucoup de personnes attribuent d’ailleurs leurs succès sportifs à leur alimentation. Novak Djokovic, également coproducteur de «The Game Changers», ajoute toutefois que «l’abattage des animaux, l’agriculture et tout le reste ont bien sûr aussi une grande influence sur le changement climatique, même si les gens n’en parlent pas beaucoup. Pour moi, c’est donc plus qu’une simple question de performance. C’est un style de vie, quelque chose dont je suis vraiment fier.»