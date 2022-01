décoration – Pourquoi les stars ont-elles toutes un intérieur blanc?

Les maisons de stars ont souvent un point commun: le blanc et les intérieurs de couleurs neutres. Il suffit de visionner les visites des maisons de stars du magazine «Architectural Digest» pour s’en rendre compte.

Les pionniers sont sans doute Kim Kardashian et Kanye West, mais depuis Serena Williams, Nicole Scherzinger et Kerry Washington ont également opté pour des intérieurs clairs et monochromes.

Les derniers en date à nous montrer leur maison immaculée? Alicia Keys et son mari Swizz Beatz .

Calme et relaxant

Maggie York, décoratrice d’intérieur et présentatrice d’une émission de déco sur CNN, a peut-être la réponse quant à cet attrait pour le blanc: «Je pense qu’avec leurs horaires chargés et leurs déplacements réguliers, les célérités souhaitent que leur maison soit un sanctuaire calme et épuré dans lequel elles puissent se détendre», avance-t-elle dans le magazine «InStyle». «Le minimalisme monochrome est souvent réalisé avec un mélange de différents tons d’ivoire. Cela crée vraiment un sentiment de pureté et de calme. Bien que l’intérieur tout blanc soit actuellement considéré comme une tendance, j’ai tendance à croire que le tout blanc est intemporel.»

Facile à adopter chez soi