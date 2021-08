Environnement - Pourquoi les Suisses achètent-ils autant de SUV?

Près de la moitié de toutes les voitures neuves vendues au premier semestre 2021 étaient des SUV. Jérôme voudrait savoir pourquoi les garagistes suisses ne vendent pas de voitures plus petites et plus respectueuses de l’environnement.

Question de Jérôme à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Les routes suisses sont surchargées de SUV. Ces voitures sont grandes, lourdes et inefficaces. Pourquoi vos garagistes ne vendent-ils pas de voitures plus petites et plus respectueuses de l’environnement?

Réponse d’Olivier Markus Aegerter de l’UPSA:

Cher Jérôme,

Merci pour ta question qui est d’actualité. Nous devons d’abord relever que tous les SUV (Sport Utility Vehicle) ne sont pas grands, lourds et dotés d’un puissant moteur. Parmi les SUV les plus vendus en Suisse, tu trouveras des modèles tels que le VW T-Roc, la Seat Ateca ou l’Audi Q3.

À titre d’exemple, VW et Seat proposent respectivement le T-Roc et l’Ateca avec un moteur 3 cylindres de 1 litre qui développe 110 ch grâce à un turbo. Il y a 25 ans, il fallait un moteur deux fois plus gros pour la même puissance. Grâce à cette motorisation, les deux véhicules appartiennent à la catégorie de rendement énergétique A. Compte tenu de leur design et de la forme de leur carrosserie, ils sont toutefois rangés dans le tiroir «SUV» qui continue d’être associé à des véhicules tout-terrain très puissants. De nombreux SUV sont désormais aussi disponibles sous forme hybride rechargeable, si bien qu’ils peuvent parcourir de courts trajets de manière purement électrique et se caractérisent pa r de très faibles émissions s’ils sont bien utilisés. D’ailleurs, un SUV n’implique pas nécessairement une transmission intégrale.

Les garagistes vendent autant de SUV en raison de l’offre et de la demande. De nombreux acheteurs de voitures en Suisse apprécient la position assise légèrement surélevée qui leur permet de bien voir la route et de monter à bord de leur voiture et d’en descendre en toute facilité, un effet secondaire non négligeable. Par ailleurs, les concessionnaires ne construisent pas eux-mêmes les voitures qu’ils vendent. Ils se contentent de placer dans leur showroom les modèles livrés par les constructeurs et les importateurs.

Bonne route!

