Coronavirus : Pourquoi les Suisses n’installent pas les applis d’alerte

La Haute école zurichoise des sciences appliquées a menu une étude pour comprendre les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se refusaient à télécharger les applications d’alerte coronavirus. Conclusions.

Selon l’enquête, 46% des Suisses interrogés avaient installé l’application SwissCovid, soit bien plus que les Allemands ou les Autrichiens.

Protection des données, crainte d’être surveillé et manque d’intérêt: ce sont trois des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n’installent pas les applications d’alerte coronavirus, selon un sondage réalisé en Suisse, en Allemagne et en Autriche.

Selon l’enquête, 46% des Suisses interrogés avaient installé l’application SwissCovid, a indiqué jeudi la ZHAW. C’est plus que ce que les autorités fédérales ont annoncé (30%). Les Allemands (38%) et les Autrichiens (18%) interrogés sont moins nombreux à avoir téléchargé les applications officielles disponibles dans ces deux pays.

Protection des données

Les préoccupations relatives à la protection des données sont la raison la plus fréquemment citée par les Suisses pour ne pas installer l’application (32%). Environ 20% des personnes interrogées craignent même que la pandémie et l’application ne soient utilisées à des fins de surveillance. Le manque d’intérêt (31%) et la difficulté à percevoir les avantages d’une telle application (26%) sont aussi mentionnés.