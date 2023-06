Dernière tendance virale: Pourquoi les vidéos de «construction primitive» sont bidon et posent problème

L’une de ces vidéos montre un homme qui commence à creuser un trou en pleine jungle à l’aide d’un simple bâton. Quelques plans vidéo plus tard, on voit une maison avec piscine érigée au même endroit. Les vidéos mettant en scène des individus en train de réaliser des projets de construction élaborés à l’aide d’outils extrêmement rudimentaires, sont très populaires. Elles récoltent des millions de clics et de commentaires enthousiastes sur TikTok et YouTube. La mauvaise nouvelle est qu’il s’agit presque systématiquement de mises en scène.

On doit les premières vidéos YouTube du genre à l’Australien John Plant. Sa chaîne Primitive Technology compte aujourd’hui plus de dix millions d’abonnés et ses vidéos le montrent dans la nature, en train de construire des cabanes avec des outils plus rudimentaires les uns que les autres. Mais alors que ses vidéos n’ont rien de mises en scène, d’autres personnes se sont mis à filmer des vidéos du même genre… à la différence près qu’elles sont bidon.

Des pelleteuses à la place d’outils primitifs

A priori impressionnantes, ces vidéos au montage judicieux sont, pour la plupart, des mises en scène. Un premier plan montre souvent le début d’une étape de construction avant de révéler, dans la séquence suivante, la construction déjà à demi achevée. L’une de ces vidéos montre notamment deux hommes en train de construire un toboggan de piscine en argile à l’aide de pieux. Dans le plan suivant, de l’eau cristalline s’écoule du toboggan.

Est-ce vraiment possible? Non: entre-temps, des vidéos ont fait leur apparition, qui scrutent à la loupe l’activité des imposteurs. Ainsi, sur un chantier de Siem Reap, au Cambodge, on peut voir, hors champ, divers engins de chantier ainsi que toute une série de personnes prêtant main forte à la construction.

Mauvais pour l’environnement

Le fait que les vidéos soient des mises en scène est en fait le moindre des problèmes. Ce qui est bien pire, c’est ce qu’il en reste. En effet, ces chantiers se trouvent souvent dans des zones forestières et diverses vidéos montrent qu’il reste ensuite une quantité folle de déchets sous forme de plastique, de bâches, d’outils, etc. Le comble est que ces constructions sont ensuite laissées à l’abandon et soumis à une lente dégradation.