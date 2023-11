Pourquoi les «vieux» couples font moins l’amour

Au début de votre relation, vous ne pensiez qu’au sexe, alors qu’aujourd’hui, vous avez du mal à vous souvenir de la date de votre dernier rapport. Il est normal que l’appétit sexuel évolue au cours d’une relation. Mais qu’en est-il lorsque la traversée du désert dure des mois, voire des années? Melina Dobroka, sexologue établie à Bâle, explique comment casser ce cercle vicieux.

Est-il normal que l’activité sexuelle baisse chez les personnes en couple depuis longtemps?

Oui, cette diminution est souvent comparée au début d’une relation. Dans la plupart des couples, le désir sexuel s’exprime différemment chez les deux partenaires. Cela devient plus évident au fur et à mesure de la relation et peut également changer et évoluer. L’âge joue un rôle moins important à cet égard que la durée d’une relation.

L’âge joue un rôle moindre dans la fréquence des rapports sexuels au sein d’un couple. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Quelle est l’importance des rapports sexuels dans une relation?

Cela dépend du couple. Il n’existe pas de norme préétablie. Ce n’est pas parce qu’un couple est moins actif sur le plan sexuel que la qualité de la relation est nécessairement moins bonne. La satisfaction demeure l’aspect prépondérant pour les deux parties. Si la sexualité est considérée comme un point crucial pour le couple, il faut absolument communiquer ouvertement sur le sujet et parler des différents besoins. D’autres couples, quant à eux, arrivent à maintenir la flamme à travers les gestes de tendresse, les sorties et la confiance mutuelle accordée. En revanche, en cas de frustration et si celle-ci se traduit par un comportement irrespectueux, la consultation d’un sexologue s’impose.

Quels facteurs influencent la libido?

La différence de libido, mais aussi la routine, ce qui peut rendre la sexualité monotone. Il y a aussi le stress au travail, les enfants et les tâches du quotidien. Le stress met le corps sous tension, ce qui peut diminuer l’appétit sexuel. Les handicaps physiques, les conditions de vie et le rapport au corps jouent également un rôle. Si la personne n’entretient aucun rapport avec son propre corps, par conséquent ses organes génitaux, le sentiment de désir et son expérience lui sont étrangers.

Le stress résultant de l’éducation des enfants peut également agir sur la libido. PEXELS/ARINA KRASNIKOVA

Comment faire face à un rejet?

Dans un premier temps, il s’agit de faire preuve de respect et de compréhension envers l’autre. Faire ouvertement le point sur la situation peut contribuer à une compréhension mutuelle et à un échange sur les besoins existants.

Et si la situation se répète?

Dans ce cas, il convient de faire le point sur soi-même et de se demander: quelle est ma réaction dans ce genre de situation? Quels sont mes propres besoins? Ces réflexions peuvent être soulevées à deux. Réfléchir à son propre comportement dans le jeu de la séduction peut également être un moyen de prendre conscience de sa propre attitude. Il ne sert à rien d’accentuer la pression sur la personne qui nous rejette. Le stress est mauvais pour l’intimité et la relation. C’est un tue-l’amour.

Des gestes de tendresse au quotidien peuvent raviver la flamme dans une relation. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Conseils pour raviver la flamme