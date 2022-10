Efficacité énergétique: Pourquoi l’étiquette-énergie 2023 sera-t-elle plus stricte?

À partir de 2023, il est probable que moins de nouveaux modèles de voitures porteront les étiquettes-énergie A ou B les plus «vertes». L’équipe d’experts de l’UPSA explique pourquoi le calcul de l’étiquette-énergie est modifié et quels en sont les avantages et les inconvénients.

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Sur les voitures neuves dans le showroom des garages, on peut voir l’efficacité énergétique de A à G. Mon garagiste m’a dit qu’à partir de 2023, il y aura probablement moins de voitures dans les catégories A et B les plus «vertes». Comment l’expliquer, alors que de nouvelles voitures plus économes et plus respectueuses de l’environnement sont constamment mises sur le marché?

Réponse de l’équipe d’experts de l’UPSA*

Les voitures sont de plus en plus économes et éco-efficientes. Cependant, même certaines voitures émettant plus de CO 2 que l’objectif actuel de 118 g/km pour les voitures neuves recevaient jusqu’à présent parfois une étiquette-énergie A ou B. De même, pratiquement toutes les voitures électriques appartiennent à la catégorie A, y compris celles dont la consommation d’énergie est relativement élevée. Bien que les voitures électriques n’émettent pas de CO 2 lorsqu’elles circulent, la production et la distribution d’électricité génèrent toutefois des émissions.

Afin de mieux tenir compte de la forte évolution de l’offre de voitures neuves et des objectifs de consommation visés, le calcul de l’étiquette-énergie sera donc modifié en 2023. Markus Peter, UPSA

Dans la méthode de calcul utilisée jusqu’à présent pour les catégories d’étiquettes, l’ensemble de l’offre de voitures neuves a en gros été divisé en sept catégories de taille égale, avec les lettres A à G. Afin de mieux tenir compte de la forte évolution de l’offre de voitures neuves et des objectifs de consommation visés, le calcul de l’étiquette-énergie sera donc modifié en 2023.

À l’avenir, la valeur cible de CO 2 sera prise en compte dans le calcul: elle constitue la limite de B à C. Les autres limites de catégorie sont calculées sur la base d’une majoration ou d’une réduction respective de 20%. Avec ce changement de système, l’étiquette n’est plus « affinée » chaque année, mais seulement lorsque la valeur cible de CO 2 change. En revanche, les paramètres environnementaux de l’équivalent essence d’énergie primaire utilisé pour le calcul seront toujours ajustés chaque année; nous n’entrerons pas plus en détail sur ce point. Juste une chose: si l’origine du carburant change ou le mix électrique change par exemple, l’énergie primaire et donc les émissions de CO 2 pour la fourniture d’énergie changent aussi.

Ces changements apportés à la méthode de calcul de l’étiquette-énergie présentent des avantages et des inconvénients. Comme vous l’avez bien dit, il y aura probablement moins de voitures des catégories A et B. Dans de nombreux cantons, A et B bénéficient d’avantages tels qu’un rabais de la taxe sur les véhicules à moteur. Celle-ci est réduite ou supprimée et constitue donc aussi une incitation à acheter ce véhicule. D’un autre côté, il est plus dans la logique de l’étiquette que seuls les véhicules particulièrement efficaces obtiennent A ou B. Et si un modèle appartient à la catégorie A ou B à partir de 2023, il n’est pas simplement plus «vert» qu’un modèle C ou G, mais vraiment efficace et à faible émission de CO 2 .

